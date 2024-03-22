Bu da ekran bağımlısı kedi!

Bu da ekran bağımlısı kedi!

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Kars'ın Merkez'e bağlı Bulanık köyündeki Bücür isimli kedi, 5 yaşındaki sahibi Asel Aydın ile birlikte sürekli cep telefonu ve bilgisayardan çizgi film ve oyunlar izliyor.

Gündüzleri sahibi Asel ile birlikte film izleyen kedi, akşam 5 yaşındaki Asel'in uyumasının ardından videolar izlemeyi çok seviyor.

Ekran bağımlısı olan Bücür, köyün de maskotu oldu.