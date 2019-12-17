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Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın 'duvara bantlanmış muz' çalışmasından esinlenip duvara bantladığı ciğeri, sokak hayvanları yararına 5 bin liradan satışa sundu.

Ciğerci Bahri Dinar, bir porsiyon pişmiş ciğeri kağıda yapıştırıp bu kağıdı dükkanındaki duvara bantladı.

Duvardaki bantlı ciğerin altına 'Gerçek Bir Sanat Eseri Edirne Tava Ciğeri' yazan Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, duvara bantlanmış muzun uçuk fiyatlara satılması sonrası aklına sokak hayvanları yararına ciğeri astronomik bir rakama satma fikri geldiğini söyledi.

Bahri Dinar, şunları kaydetti:

"Türk milleti sokak hayvanlarına duyarlı, herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Duyarlı bir halkız biz. Sokak hayvanlarına artan ciğerlerimizi veriyoruz, diğer komşularımız ne pişiriyorsa, artan kebabı, köfteyi ve ekmeğini veriyor ama yetmiyor, daha da duyarlılık göstermek lazım.

Buna dikkat çekmek adına biz de bir çalışma yaptık, Edirne için ciğer sanat eserdir çünkü. Biz para istemiyoruz. 5 bin lira gibi bir parayı sokak hayvanları yararına bağışlayıp, makbuzunun bize getirilmesini istiyoruz. Bize bu makbuzu getirene duvarda bantlı olan Edirne sanat eserini takdim edeceğiz, aynı zamanda muhteşem bir tava ciğer ikram edeceğiz."