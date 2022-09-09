ZENCEFİL

Zencefillin en önemli özelliklerinden birisi mide bulantılarını bastırması olarak bilinir. Kanser tedavisi gören kemoterapi hastalarında, ameliyat sonrası anestezinin neden olduğu bulantılarda ve gebelikteki sabah bulantılarında zencefilden yararlanılabilir. Safra salınımını yükseltici etkisiyle yemek sonrası uygun dozlarda kullanıldığında yağlı besinlerin sindiriminde de yardımcı olur. İltihap giderici etkisiyle kemik romatizması şikâyetlerini hafiflettiğine ve tümör gelişimlerini engellediğine dair çalışmalarda bulunuyor.

Gebelerde miktarı günlük 15 gram üzerine çıkmaması gerekiyor. Safra taşı şikâyeti olan ve safra kesesi bulunmayan kişilerde kullanılması ise kesinlikle önerilmiyor.

Limon ve balla hazırlanan çayı soğuk algınlığına, boğaz ağrısı ve öksürüklere iyi gelir.