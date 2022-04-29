Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bu akşam TV yayın akışında neler var? 29 Nisan 2022 Cuma Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

29 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV yayın akışında hangi diziler var?

Bugün televizyonda hangi dizi, film ve programların yer aldığı merak ediliyor. 29 Nisan 2022 Cuma akşamı yayın akışında; Aziz, Arka Sokaklar, Survivor All Star, İyilik, Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu ve Kasaba Doktoru yapımları yer alıyor. İşte, 29 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

29.04.2022 - 11:42 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 29 Nisan TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Aziz, Arka Sokaklar, Survivor All Star, İyilik, Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu ve Kasaba Doktoru yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 29 Nisan Cuma akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Aziz

    00:15 Büyük Oyun (Yabancı Sinema)

    02:45 Üç Kuruş

    05:15 Aşk Laftan Anlamaz

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    16:45 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

    00:15 Afara

    02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

    04:45 Yabancı Damat

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Pelin’in Mutfağı

    18:30 Star Haber

    20:00 Kaderimin Oyunu

    00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

    03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

    04:40 Söz

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 Elimi Bırakma

    08:50 Ramazan Klipleri

    08:55 Kuşlarla Yolculuk

    09:40 Bir İyilik Hikayesi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    15:10 Bir İyilik Hikayesi

    15:30 Kasaba Doktoru

    18:30 Ana Haber

    18:50 İddiaların Aksine

    19:00 Ramazan Sevinci

    20:20 Kasaba Doktoru

    02:10 Bir İyilik Hikayesi

    02:30 Sahur Bereketi

    04:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.