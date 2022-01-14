Bu akşam evinde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 14 Ocak Cuma TV yayın akışını araştırıyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi ve film televizyonda seyirci karşısına çıkacak. İşte 14 Ocak TV yayın akışına göre Pazartesi bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...