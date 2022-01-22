Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler ve programlar var? 22 Ocak Cumartesi TV yayın akışı! - ATV, TRT 1, Kanal D, Star Tv, TV8, Fox TV ve Show TV yayın akışı listesi!

Bu akşam TV'de hangi diziler var? 22 Ocak Cumartesi (TRT 1, ATV, KANAL D) TV yayın akışı!

Her gün olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilen konulardan biri de TV yayın akışı oldu. 22 Ocak Cumartesi gecesini evde televizyon karşısında geçirecek olanlar televizyon yayın akışı listelerini araştırıyor. Her gün olduğu gibi bugün de pek çok dizi ve film ve yarışma programı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 22 Ocak Cumartesi bu akşam TV'de neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı...

22.01.2022 - 15:37 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Televizyon izleyicileri tarafından her gün ilgiyle takip edilen yayın akışı listeleri açıklandı. 22 Ocak Cumartesi akşamı televizyon kanallarında seyirci karşısına çıkacak diziler ve filmler belli oldu. Cumartesi akşamı TV yayın akışına göre bu akşam Güldür Güldür Show'dan Gönül Dağı'na, Kardeşlerim'den Survivor All Star'a kadar pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...

  • TRT1 YAYIN AKIŞI

    06:20 Keloğlan (Yerli Sinema)

    08:20 Kayıp Yatın İzinde (Yabancı Sinema)

    10:20 Tozkoparan İskender

    11:55 Teşkilat

    15:00 Masumlar Apartmanı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    01:40 Teşkilat

    04:00 3’Te 3

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Üç Kuruş

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)

    03:00 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)

    05:00 Aşk Laftan Anlamaz

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Alvin ve Sincaplar (Yabancı Sinema)

    11:55 Destan

    15:25 Bir Zamanlar Çukurova

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Jumanji: Vahşi Orman (Yabancı Sinema

    02:35 Kuruluş Osman

    05:20 Bir Zamanlar Çukurova

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Memet Özer İle Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Kanunsuz Topraklar

    16:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Maske Kimsin Sen?

    23:00 Elkızı

    02:30 Yasak Elma

    04:30 Kefaret

    06:00 Kadın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.