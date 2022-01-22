Televizyon izleyicileri tarafından her gün ilgiyle takip edilen yayın akışı listeleri açıklandı. 22 Ocak Cumartesi akşamı televizyon kanallarında seyirci karşısına çıkacak diziler ve filmler belli oldu. Cumartesi akşamı TV yayın akışına göre bu akşam Güldür Güldür Show'dan Gönül Dağı'na, Kardeşlerim'den Survivor All Star'a kadar pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...