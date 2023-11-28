Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isimleri yayımlandı

        Bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isimleri yayımlandı

        İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 20:33 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isimleri yayımlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.

        Listedeki Filistinli esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:

        Ahmed Nevvaf Niyaz Selayme

        Mutez Hıdır Muhammed Hamis Selayme

        Kassam Mahmud Musa Atun

        Muhammed İmad İbrahim Atun

        Adem Mahmud Muhammed Ebu Hamid

        Hamza Raid Hamza Mağribi

        Muhammed Memduh Kemal Hamed

        Ali Mervan Fuad Alem

        Mahmud Halil Ahmed Selayme

        Nuh Nasır İbrahim Besiso

        Muhammed Mahmud Hamamra

        Yezen Hamza Şahir Affane

        Malik Muhammed Arafat Diybe

        Mumin Muhammed Nayif Salibi

        Muhammed Ahd Yunus Şatara

        Esil Semih Hıdır

        Ayet Celal Muhammed Temimi

        Ruba Fehmi Dar Asi

        Hale Ömer Gannam

        Şeza Muhammed Salih Bergusi

        REKLAM

        Lemis Mahir Ebu Arkub

        Feyruz Abdullah Selame

        Şeyma Ahmed Hindi

        Hanin Ekrem Mesaid

        Hulud Nidal Şitivi

        Umeyme Abdullah Beşarat

        Mirvet Munir Haşime

        Mirvet Mahmud el-İzze

        Menal Dudin

        Sureyya Mahmud Ebul Heva

        Listede serbest bırakılan esirlerin Filistin'in hangi kentinden olduklarına dair bilgiye yer verilmedi.

        HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

        Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

        Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'den Gazze'ye sahra hastanesi
        Türkiye'den Gazze'ye sahra hastanesi
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bir aileyi yok eden "sollama"
        Bir aileyi yok eden "sollama"
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Habertürk Anasayfa