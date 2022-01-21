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Kırmızı Oda final mi yaptı, bitti mi? 21 Ocak Kırmızı Oda bitti mi ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı

Bu akşam Kırmızı Oda var mı, yok mu? 21 Ocak Perşembe Kırmızı Oda dizisi neden yok?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan ve Deniz Gürlek & Melek Seven tarafından kaleme alınan Kırmızı Oda dizisi televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi her hafta Cumka akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen Kırmızı Oda dizisi 21 Ocak Cuma akşamı TV8 yayın akışı listesinde yer almayınca sosyal medyada gündeme oturdu. Bu akşam Kırmızı Oda var mı, yok mu? 21 Ocak Perşembe Kırmızı Oda dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda bitti mi?

21.01.2022 - 16:17 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yönetmenliğini Onur Güvenatam'ın yaptığı ve birbirinden yetenekli isilerin rol aldığı Kırmızı Oda dizisi sosyal medyanın gündeminde. Uzun süredir yeni bölümleri yayınlanmayan Kırmızı Oda dizisi ile ilgili Kırmızı Oda dizisi final mi yaptı, bitti mi, Kırmızı Oda yeni bölümü ne zmana yayınlanacak soruları araştırılmaya başladı. Gerçek hayat hikayelerinden kesitleri izleyiciyle buluşturan Kırmızı Oda dizisi 21 Ocak Cuma TV8 yayın akışı listesinde yer almadı. İşte Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı... 

  • KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI?

    21 Ocak TV8 Yayın akışı listesine göre Kırmızı Oda dizisi yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. 

  • KIRMIZI ODA BU AKŞAM NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

    Kırmızı Oda dizisi bu akşam O Ses Türkiye Final bölümünün yayınlanması nedeniyle ekrana gelmiyor. Kırmızı Oda dizisi henüz final yapmadı ve önümüzdeki hafta yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkması planlanıyor. 

  • 21 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI 

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

    11:15 Survivor All Star

    13:30 Survivor Panorama / Canlı

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

    20:00 O Ses Türkiye / Final

    00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

     

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