Yönetmenliğini Onur Güvenatam'ın yaptığı ve birbirinden yetenekli isilerin rol aldığı Kırmızı Oda dizisi sosyal medyanın gündeminde. Uzun süredir yeni bölümleri yayınlanmayan Kırmızı Oda dizisi ile ilgili Kırmızı Oda dizisi final mi yaptı, bitti mi, Kırmızı Oda yeni bölümü ne zmana yayınlanacak soruları araştırılmaya başladı. Gerçek hayat hikayelerinden kesitleri izleyiciyle buluşturan Kırmızı Oda dizisi 21 Ocak Cuma TV8 yayın akışı listesinde yer almadı. İşte Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı...