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Bu adaya kadınların girmesi neden yasak? 2000 kişi yaşıyor, hepsi erkek!

Dünya üzerinde kadınların girmesinin yasak olduğu tek bir bölge olduğunu biliyor musunuz? Kadınların girişinin yasak olması için yasa bile çıkaran yer Aynoroz Adası... Sadece manastır çalışanlarının yaşadığı Aynoroz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Giriş: 25.10.2022 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege'ye doğru uzanan 3 dar ve uzun yarımadanın en doğuda olan bir yerleşim yerlerinden biriAynoroz Adası'nda sadece erkekler yaşıyor. Kadınlar 1045 yılından beri adaya ayak basamıyorlar. Peki ama neden? İşte detaylar. 

  • 2000 KİŞİ YAŞIYOR!

    Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerinin neredeyse bin yıldır yaşadığı Aynoroz'daki Athos Dağı'na kadın girmesi 1045 yılından beri yasak. Ada içerisinde 2000 kişi yaşıyor ve hepsi erkek.

  • Resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti olan bu yer, Yunanistan toprakları içinde 390 kilometrekare bir alanda bulunuyor. Bölgeye kara yoluyla değil deniz yoluyla gidiliyor. 

  • Bu bölgenin başlıca geçim kaynağı ise zeytin ve üzüm. Bölge ise 20 manastırı temsil eden 20 kişilik bir meclis ile yönetiliyor.

  • Bölgeye her gün sadece 100 kişi girebiliyor. Eğer gidiş sağlamak istiyorsanız Selanik'ten randevu ve pin kodu, sonrasında limanda bulunan bürodan giriş izni almanız gerekiyor. Yunan vatandaşı değilseniz, kendi konsolosluğunuzdan tavsiye kağıdı ve Yunanistan Dışişleri bürolarından izin kağıdı almanız gerekiyor.

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