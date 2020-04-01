BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, kampanyaya 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.

AA'nnı haberine göre; Burkay açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na BTSO olarak 1 milyon lira destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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