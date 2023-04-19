BTS HAKKINDA
BTS, diğer adıyla 'Bangtan Boys', Hybe Corporation tarafından oluşturulan, yedi üyeden oluşan Güney Koreli müzik grubu. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedili, albümlerinin çoğunu birlikte yazar ve birlikte üretir. Başlangıçta bir hip hop grubu olan müzikal tarzları, çok çeşitli türleri içerecek şekilde gelişti.
Genellikle kişisel ve sosyal sorunlara odaklanan şarkı sözleri, ruh sağlığı, okul çağındaki gençliğin sorunları ve yaşlanma, kayıp, kendini sevme yolculuğu ve bireysellik temalarına değiniyor.