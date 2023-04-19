"KISA SAÇ YAKIŞMIŞ"

Fotoğrafa binlerce yorum atan BTS hayranları, grubun verdiği aradan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dikkat et ve sağlıklı kal. ARMY sevdiğiniz ve keyif aldığınız şeyleri yayınlayıp destekleyerek pozitif kalmanız için elinden geleni yapacak. Lütfen Jin'e bizden selam söyle. Sizi özleyeceğiz" dedi.

Bir başka BTS hayranıysa "Saç sana yakışmış. Ülkeye hizmet ederkenki sadakatin, onurun ve görev bilincin sebebiyle seni saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.