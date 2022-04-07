"PAPARAZZİLERLE KONUŞMAK İSTİYORUM"

"Olağan Şüpheliler", "X-Men" serisi ve "Süpermen Dönüyor" gibi birçok sinema filmine imzasını atan ünlü yönetmen, muhabirlere, "Bunlar paparazzi mi? Konuşmak istiyorum." yanıtını verdi. Ancak dostları Singer'i apar topar aracına bindirerek, muhabirlerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.