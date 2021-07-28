Bruno Fernandes, RealFevr'in elçisi oldu

Portekiz menşeili bir start-up olan RealFevr, resmi NFT futbol videolarından oluşan bir koleksiyon marketi oluşturdu. Teknoloji şirketi, taraftarlara Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, James Rodriguez, Casemiro ve daha pek çok dünya yıldızının en unutulmaz anlarının videolarını toplama fırsatı sunuyor. Bu isimler arasında RealFevr'in lansman elçisi olarak atanan Bruno Fernandes de bulunuyor.
5 farklı koleksiyon paketlerinden oluşan NFT'lerde 500'den fazla birinci sınıf oyuncunun golleri, asistleri, driplingleri veya kurtarışları gibi anlar bu paketlere dahil edilecek.
RealFevr CEO'su Fred Antunes, spor NFT pazarı son aylarda 700 milyon Dolar civarında bir ciro elde ettiğini belirtirken, daha fazla insanın blockchain teknolojisi hakkında bilgi sahibi olması için çabaladıklarını söyledi.
NFT COIN NEDİR?
Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler.
Değiştirilemez tokenlar, CryptoKitties olarak da bilinirler fakat bu tamamiyle bir karışıklıktır. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenmenizi sağlayan bir değiştirilemez token marketidir. Popülerliği sebebiyle değiştirilemez tokenları tanımlamak maksadıyla kullanımına rastlanmaktadır.
Değiştirilemez bir token (NFT), her NFT'nin benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri (blockchain) adı verilen bir dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebilir. Dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden üretilebilirken, onları temsil eden NFT'ler temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlar. Ethereum, Bitcoin Cash, Flow, vb. gibi yaygın blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi token standartları vardır.
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