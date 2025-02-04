Bruma'nın yeni adresi Benfica
Portekiz ekibi Braga'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Bruma, Benfica'ya transfer oldu.
Giriş: 04.02.2025 - 01:04 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:04
Portekiz devi Benfica, Braga'da top koşturan Bruma'yı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada yıldız kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Bruma, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 29 maçta 11 gol 9 asistlik performans gösterdi.
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