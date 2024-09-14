Bruce Willis'in sağlığı hakkında açıklama
Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in sağlığı hakkında açıklamada bulundu
Afazi ve Demans hastalığıyla mücadele eden Hollywood'un aksiyon yıldızı Bruce Willis'in sağlığı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamayı yapan eski eşi Demi Moore, katıldığı Drew Barrymore'un sohbet programında Bruce Willis'in durumunun kötüye gitmediğini şu anda durumunun kontrol altında ve dengede olduğunu söyledi.
Demi Moore, Bruce Willis'in öyle sanıldığı gibi berbat bir halde olmadığını dile getirdi.