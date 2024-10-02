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        Haberler Dünyadan Bruce Willis'in kızı Tallulah babasının son halini paylaştı: Bu adamı çok seviyorum - Magazin haberleri

        Bruce Willis'in kızı Tallulah babasının son halini paylaştı: Bu adamı çok seviyorum

        Afazi ve demans hastalığı nedeniyle sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in son halini, kızı Tallulah sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:18
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        • 1

          Beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisinin ardından demans (bunama) teşhisi alan Bruce Willis, sinemadan uzak, sakin bir hayat yaşıyor.

          Eski eşi Demi Moore ile evliliğinden olan 30 yaşındaki kızı Tallulah, babası Bruce Willis ile karelerini paylaşarak, son durumunu hayranlarına göstermiş oldu.

        • 2

          Tallulah Willis, paylaşımında; "Bu adamı çok seviyorum ve duygularla başa çıkmak zor bir şey ama şimdi hislerimden kopmak yerine onların içimden akıp geçmesine izin verdiğim için çok minnettarım" ifadesini kullandı.

        • 3

          Tallulah Willis, 69 yaşındaki emekli aksiyon yıldızı babası Bruce Willis ile fotoğraflarına; "Sonsuza dek arşivlerden" diye not düştü.

          Tallulah Willis, geçtiğimiz ay, babasının durumunun stabil olduğunu ve bu koşullar altında bunun iyi bir şey olduğunu söylemişti.

        • 4

          Tallulah Willis, 1987 ila 2000 arasında evli olan Bruce Willis ile Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin Scout (33) ve Rumer (36) adında iki kızı daha bulunuyor.

          Bruce Willis, 2009'da Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de Mabel ve Evelyn adında iki kızı daha dünyaya geldi.

        • 5

          Bruce Willis'in Emma Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir araya gelen Demi Moore'un, eski eşi ve eşiyle çok iyi anlaştığı biliniyor.

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