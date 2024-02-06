Bruce Willis'in eşi Emma Heming kitap yazıyor

"HİKÂYELERİMİZ NE YAZIK Kİ ÇOK BENZER"

Sevdiği birilerinin 'demans' hastalığına yakalanan kişilere ilham vermek istediğini söyleyen Emma Heming, "Birçok kişi için bu hastalıkla ilk temas doktorlarının muayenehanesinde oluyor. Bu bilginin doktordan hastaya ve sevilen kişiye nasıl aktarıldığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kaynakların ve bilgilerin kolayca ulaşılabilir olması zorunlu. Tecrübelerimden ve konuştuğum diğer bakım partnerlerinden biliyorum ki hikayelerimiz ne yazık ki çok benzer. Doktorun ofisinden neredeyse hiçbir kaynak veya destek olmadan ve telaffuz edemediğim bir teşhisle ayrıldık" ifadelerini kullandı.