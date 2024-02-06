Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bruce Willis'in eşi Emma Heming kitap yazıyor

        Bruce Willis'in eşi Emma Heming kitap yazıyor

        Geçtiğimiz mart ayında 'afazi' hastalığı sonucu oyunculuğu bırakan, ardından 'demans' tehşisi konulan Bruce Willis'in eşi Emma Heming, Bruce'un hastalık sürecinde yaşadıklarını konu alan bir kitap yazacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aksiyon filmlerinin yıldız ismi olan Bruce Willis beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'in hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

        • 2

          2009 yılında Bruce Willis ile evlenen ve bu evlilİkten iki çocuk sahibi olan Emma Heming, eşine tehşis konulduktan sonra yaşadıkları süreci konu alan kitap yazacak. Henüz adı belli olamayan kitabın 2025 yılında çıkacağı açıklandı.

        • 3

          "HİKÂYELERİMİZ NE YAZIK Kİ ÇOK BENZER"

          Sevdiği birilerinin 'demans' hastalığına yakalanan kişilere ilham vermek istediğini söyleyen Emma Heming, "Birçok kişi için bu hastalıkla ilk temas doktorlarının muayenehanesinde oluyor. Bu bilginin doktordan hastaya ve sevilen kişiye nasıl aktarıldığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kaynakların ve bilgilerin kolayca ulaşılabilir olması zorunlu. Tecrübelerimden ve konuştuğum diğer bakım partnerlerinden biliyorum ki hikayelerimiz ne yazık ki çok benzer. Doktorun ofisinden neredeyse hiçbir kaynak veya destek olmadan ve telaffuz edemediğim bir teşhisle ayrıldık" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Bruce Willis 2022'de ilk kez 'afarzi' hastası olduğu ve oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. 68 yaşındaki Willis'e, yaklaşık bir yıl sonra da demans teşhisi konulduğu duyuru

        • 5

          BENİM VE KIZLARIM İÇİN BİR FARK YOK

          Ayrıca Emma Heming'e, "Bruce neler olup bittiğinin farkında mı?" diye sorulmuş ve Heming "Farkında olup olmadığını anlamak çok zor" cevabını vermişti. Heming sözlerine "Demans çok zor bir hastalık. Bununla yaşayan insan için zor, aile için de zor. Bruce, benim veya kızlarımız için bir fark yok. Bunun bir aile hastalığını söylerler, gerçekten doğruymuş" diye devam etti.

          Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Habertürk Anasayfa