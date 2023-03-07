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Bruce Willis'in eşi Emma Heming gazetecilere yalvardı: Kocamı görünce lütfen bağırmayın - Magazin haberleri

Bruce Willis'in eşi Emma Heming gazetecilere yalvardı: Kocamı görünce lütfen bağırmayın

Emma Heming, eşi Bruce Willis için özel bir ricada bulundu. Heming, sokakta görenlerin Willis'e seslenmemeleri, onunla konuşmaya çalışmamalarını isterken bu konuda adeta yalvardı

Giriş: 07.03.2023 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ABD'li oyuncu Bruce Willis'e 2022'de beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

    Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'in hastalığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış, hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti. 

  • Normal zamanlarında da sokağa çıktığında rahat yürüyemeyen Bruce Willis, hastalık sürecinden itibaren hem hayranlarının hem de basının daha fazla ilgilisini çeker oldu. İşte bu noktada Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den bir çağrı geldi. Willis ile evliliğinden iki kız çocuğu olan 44 yaşındaki Heming, sokakta dolaşırken eşinin görüldüğünde ona özellikle bağırarak seslenmemeleri , konuşmaya çalışmamaları için adeta yalvardı.

  • Emma Heming, bu çağrısını kısa bir süre önce yaşanan bir olaydan yola çıkarak yaptı. Geçen hafta bir gün Bruce Willis, arkadaşlarıyla birlikte Santa Monica'da kahve içmek için buluştu. Genellikle bu şekilde kamuoyu arasına karışmayan Willis, biraz bu nedenle ama en çok hastalığı nedeniyle bölgede çalışan fotoğrafçıların gözünden kaçmadı. Paparazziler, ünlü oyuncuya seslenerek dikkatini çekmeye ve onun kendileriyle konuşmasını sağlamaya çalıştılar. İşte bunun üzerine Bruce Willis'in eşi Emma Heming harekete geçti ve sosyal medyadan bir video yayınladı. 

  • "LÜTFEN ALANINIZI BİLİN"

    Emma Heming, fotoğrafçıların Bruce Willis'in etrafını sarması ve ona seslenip konuşmak istemesinin eşinin üzerinde stres yarattığını savundu. Heming, paparazzilere "Bunun sizin işiniz olduğunu biliyorum ama lütfen alanınızı koruyun, yerinizi bilin" diyerek seslendi ve Bruce Willis'e nefes alacak bir alan bırakmalarını rica etti.

  • "EŞİME RAHAT VERİN"

    Emma Heming, eşi Bruce Willis'in fotoğraf ve videolarını çekmeye çalışan paparazzilere "Lütfen kocama bağırarak nasıl olduğunu sormayın, Bunu yapmayın. Ona rahat verin. O anda yanında ailemizden kim varsa onu bir yerden başka bir yere güven içinde götürmesine izin verin" dedi.

  • YENİ TEŞHİS AİLESİ TARAFINDAN AÇIKLANDI

    Bruce Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve iki evlilikten dünyaya gelen 5 kızı, frontotemporal demans hastalığıyla mücadele sırasında tam bir birlik örneği sergiliyor. 

  • Söz konusu açıklamada, 67 yaşındaki Bruce Willis'e frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu belirtilmişti. Her ne kadar bugün herhangi bir tedavisi olmasa da sonuçta kesin bir teşhis konulmasının az da olsa iç rahatlatıcı olduğu notu da bu açıklamada yer aldı. Bu hastalık nedeniyle Bruce Willis'in iletişim kurma yeteneğinin de önemli ölçüde engelleneceği, ailesinin açıklamasında yer aldı.

  • "ACI VERİCİ OLSA DA NET TEŞHİS KONULMASI RAHATLATICI"

    Bruce Willis'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha belirli bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans (FTD). Maalesef iletişim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalığının belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acı verici olsa da kesin bir teşhis konulması rahatlatıcı.

  • Ailesinin açıklamasında, günümüzde bu hastalığın tedavisi olmadığı belirtilmişti. Ancak bu durumun önümüzdeki yıllarda değişebileceğine de vurgu yapılmıştı. Bruce Willis'in hastalığı ilerledikçe bu hastalığın daha fazla ilgi çeker hale geleceği ve hastalıkla ilgili bir farkındalık yaratılabileceği belirtilmişti.

  • AİLESİ YANINDA OLACAK

    Ailesinin imzasıyla yayınlanan açıklamada Bruce Willis'in 'sesini başkalarına yardım etmek amacıyla kullandığı' vurgulandı. "Kalbimizden biliyoruz ki eğer bugün yapabilseydi bu hastalıkla ilgili olarak küresel anlamda dikkat çekmek için bazı çalışmalar yapardı" denilmişti.

    Açıklamada eski eşi Demi Moore, eşi Emma Heming ve beş tane kızı, geniş bir aile olarak yine Bruce Willis'in yanında olup ona destek vermeye devam edeceklerinin altı çizilmişti. Hayranlarından gelen desteğin de unutulmadığı açıklamada "Devam eden şefkatiniz, anlayışınız ve saygınız, Bruce'un hayatı olabildiğince dolu yaşamasına yardım etmemizi sağlayacak" denilmişti.

  • Afazi... Beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isim. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.

  • Frontotemporal Demans... Bu hastalık genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubu.

    Fotoğraflar: Instagram, Reuters, Splash News

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