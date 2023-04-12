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Bruce Willis devri kapandı

Bruce Willis devri kapandı. Frontotemporal demans hastalığı nedeniyle erken emekliliğe ayrılmak zorunda kalan Willis'in jübile filmi oldukça az izlendi. 'Hayalet Suikastçı'nın açılışı sadece 4.553 kişiyle gerçekleşti

Giriş: 12.04.2023 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • • 42 yıllık kariyer...
    • TV ve sinema filmi olmak üzere 145 yapım.
    • Filmlerinin toplam hasılatı 3 milyar dolar.
    • Emmy Ödülü.
    • Altın Küre Ödülü.
    Bruce Willis...

  • Türkiye’de 1980’li yıllarda yayınlanan, Cybill Shepherd ile başrolü paylaştığı ‘Mavi Ay’ adlı TV dizisinde ‘David Addison’ karakteriyle tanınan Bruce Willis, başta ‘Zor Ölüm’ serisi olmak üzere Hollywood’da kendisine ayrıcalıklı bir yer edindi.

  • Geçtiğimiz yıl afazi hastalığına yakalanan Bruce Willis, bu nedenle replik ezberlemekte zorlanmaya, kulaklıkla sufle almaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda hastalığının ağırlaşarak Frontotemporal demansa dönüşmesi üzerine emekliliğe erken ayrılmak zorunda kaldı.
    Böylelikle Bruce Willis, hayranlarının karşısına son kez ‘Hayalet Suikastçı' ile çıktı.

  • Bruce Willis’in jübile filmi ‘Hayalet Suikastçı’nın küresel hasılatı henüz açıklanmamış olsa da Türkiye’de ilgi görmedi.
    Filmin açılışı sadece 4.553 kişiyle gerçekleşti.
    Gerilim türündeki filmi Jesse Atlas yönetirken Bruce Willis'a Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell eşlik etti.

  • Aslına bakılacak olunursa 66 yaşındaki Bruce Willis’in son dönem filmleri de Türkiye’de de küresel ölçekte de gişe başarısı sağlayamamıştı.

    * Bruce Willis'in portresini okumak için tıklayınız.

  • 2004 - 2009 ARASI FİLMLERİ
    • Katil Komşum Geri Döndü (2004)
    Açılış… 25.755
    Toplam… 96.651

    • Rehine (2005)
    Açılış… 22.843
    Toplam… 90.355

    Günah Şehri (2005)
    Açılış… 26.285
    Toplam… 142.810

    16 Blok (2006)
    Açılış… 19.502
    Toplam… 65.742

    Şanslı Slevin (2006)
    Açılış… 26.869
    Toplam… 99.869

    • Rehine (2006)
    Açılış… 18.630
    Toplam… 74.378

    Kusursuz Yabancı (2007)
    Açılış… 37.016
    Toplam… 149.896

    Zor Ölüm 4.0 (2007)
    Açılış… 60.027
    Toplam… 229.133

    Dehşet Gezegeni (2007)
    Açılış… 7.653
    Toplam… 28.266

    Suretler (2009)
    Açılış… 56.446
    Toplam… 177.958

  • 2010 – 2015 ARASI FİLMLERİ

    Red (2010)
    Açılış… 54.734
    Toplam… 219.730

    Moonrise Kingdom (2012)
    Açılış… 3.261
    Toplam… 15.184

    • Bahse Var Mısın? (2012)
    Açılış… 16.272
    Toplam… 60.962

    Tetikçiler (2012)
    Açılış… 20.220
    Toplam… 83.172

    Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (2013)
    Açılış… 61.135
    Toplam… 226.525

    G.I. Joe: Misilleme (2013)
    Açılış… 69.335
    Toplam… 280.927

    Red 2 (2013)
    Açılış… 22.237
    Toplam… 131.531

    Günah Şehri: Uğruna Öldürülecek Kadın (2014)
    Açılış… 22.273
    Toplam… 79.724

    Prens (2014)
    Açılış… 2.807
    Toplam… 8.322

  • 2015 – 2023 ARASI FİLMLERİ

    Vice (2015)
    Açılış… 2.974
    Toplam… 7.303

    Özel Kargo (2016)
    Açılış… 2.486
    Toplam… 5.880

    Kurtarıcı (2021)
    Açılış… 5.100
    Toplam… 12.521

    İlk Kurşun (2017)
    Açılış… 4.092
    Toplam… 10.141

    Los Angeles’ta Gizli Görev (2017)
    Açılış… 11.651
    Toplam… 27.916

    Çatışma (2018)
    Açılış… 8.560
    Toplam… 20.213

    Öldürme Arzusu (2018)
    Açılış… 13.437
    Toplam… 28.422

    Glass (2019)
    Açılış… 80.079
    Toplam… 287.774

    Son Çıkmaz (2022)
    Açılış… 5.280
    Toplam… 11.315

    Hayalet Suikastçı (2023)
    Açılış… 4.553
    Toplam… 4.553 

     

     

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