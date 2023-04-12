2015 – 2023 ARASI FİLMLERİ
• Vice (2015)
Açılış… 2.974
Toplam… 7.303
• Özel Kargo (2016)
Açılış… 2.486
Toplam… 5.880
• Kurtarıcı (2021)
Açılış… 5.100
Toplam… 12.521
• İlk Kurşun (2017)
Açılış… 4.092
Toplam… 10.141
• Los Angeles’ta Gizli Görev (2017)
Açılış… 11.651
Toplam… 27.916
• Çatışma (2018)
Açılış… 8.560
Toplam… 20.213
• Öldürme Arzusu (2018)
Açılış… 13.437
Toplam… 28.422
• Glass (2019)
Açılış… 80.079
Toplam… 287.774
• Son Çıkmaz (2022)
Açılış… 5.280
Toplam… 11.315
• Hayalet Suikastçı (2023)
Açılış… 4.553
Toplam… 4.553