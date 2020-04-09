Brownie kurabiye nasıl yapılır? Brownie kekinin tek lokmalık haline getirilmiş versiyonu olarak da düşünebilirsiniz. Güzel bir lezzet olan kurabiyelerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Brownie Kurabiye Malzemeler:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

3 su bardağı un

1 adet yumurta

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon

Brownie Kurabiye Yapılışı:

Kurabiyeyi yapmak için öncelikle şerbetini hazırlayın. Bir tence içerisinde şeker ve suyu koyup üzerine limon suyunu sıkın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 6 dakika kaynatın. Ocaktan alıp ılımaya bırakın.

Hamuru yoğurmaya başlayın. Yoğruma kabının içerisine oda sıcaklığında tereyağını, yumurtayı, kakaoyu, pudra şekerini, kabartma tozu, vanilya ve unu karıştırarak ele yapışmayacak hamur elde edene kadar yoğurun.

Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsinin içerisine kurabiyeleri şekillendirerek dizin. Tüm hamurlar bitene kadar işlemi tekrar edin.

Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirelim.

Kurabiyeleri piştikten sonra biraz ılıklaştıktan sonra kurabiyeleri şerbet içerisine batırıp çıkartın. Üzerlerine Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı serperek servisini yapın.