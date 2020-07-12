"BENİ DÜNYADAKİ EN ŞANSLI KIZ YAPTIN"

Nişanlısı ile çekilen karesini yayınlayan Amerikalı oyuncu Nicola Anne Peltz, paylaşımına şu notu düştü:

Beni dünyadaki en şanslı kız yaptın. Hayatımın geri kalanını yanınızda geçirmek için sabırsızlanıyorum. Senin aşkın en değerli armağandır. Seni çok seviyorum bebeğim.