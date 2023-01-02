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Brooklyn Beckham'dan Nicola Peltz itirafı: Düğünden kaçmasından korktum - Magazin haberleri

Brooklyn Beckham: Nicola'nın düğünden kaçmasından korktum

Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, 9 Nisan 2022'de Nicola Peltz ile hayatını birleştirmişti. Peltz ile mutlu birlikteliği süren Beckham, düğün günü yaşadığı gerginliği anlattı

Giriş: 02.01.2023 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham (23), 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, 9 Nisan 2022'de Miami'de birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

  • Brooklyn Beckham; evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da almıştı. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yaptığı belirtilmişti.

  • NİKÂH GÜNÜ GERGİNLİĞİ

    Eşine olan aşkı her fırsatta dile getiren Beckham, düğün günü yaşadığı gerginliği anlattı. Interview Magazine'e konuşan Brooklyn Beckham, nikâh seremonisi başladıktan sonra gelini beklediği sırada Peltz'in ortaya çıkmamasından çok korktuğunu söyledi.

  • "NICOLA'YI GÖRDÜKTEN SONRA AĞLAMAYA BAŞLADIM"

    Beckham, "Biraz gergindim. Hatta çok gergindim. Nikâhtan hemen önce "Aman tanrım, ya törene gelmezse?' diye düşündüm" ifadelerini kullandığını aktardı.

    Peltz'i gelinlik içinde gördükten sonra tüm endişelerinin yok olduğunu belirten Brooklyn Beckham, "En iyi arkadaşımla evleniyorum ama ya o istemezse?' diye tetikteydim ama onu gördükten sonra birden ağlamaya başladım. Harika bir gündü" ifadelerini kullandı.

  • 'ÇOCUK' AÇIKLAMASI

    Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olup olmayacakları yönündeki sorulara açıklık getirmişti. Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, her evli çift gibi anne ve baba olmak istediklerini ifade etmişti.

  • "ERKEK KARDEŞLERİMLE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYOR"

    Peltz, yedi kardeş olduklarını belirterek "Bence Brooklyn, benim ailemle birlikte olmayı ve özellikle ağabeylerimle vakit geçirmeyi seviyor" demişti. Nicola Peltz, eşinin erkek kardeşleriyle iyi arkadaş olduklarını da sözlerine eklemişti.

  • "BÜYÜK BİR AİLE İSTİYORUZ"

    Son olarak Bates Motels adlı yapımda kamera karşısına geçen Nicola Peltz bu konuyla ilgili "Biz gerçekten büyük bir aile istiyoruz. Çocuklarımızdan bazılarını biz dünyaya getireceğiz. Sonra başka çocuklar da evlat edinmeyi istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

  • "EN İYİ ARKADAŞINIZLA EVLENMELİSİNİZ"

    Rol aldığı 'The Transformers: Age of Extinction' adlı filmle tanınan Nicola Peltz, Brooklyn'in bir yandan "en iyi arkadaşı" bir yandan da "hayatının aşkı" olduğunu sözlerine eklemişti. Peltz, Entertainment Tonight'a verdiği demeçte ise "3 yıldır birlikteyiz. Ben en iyi arkadaşımla yaşıyormuş gibi hissediyorum. O ayrıca benim hayatımın aşkı. Ve bu çok hoş bir şey" dedi. Oyuncu, evlenmeyi düşünen yaşıtlarına da "En iyi arkadaşınızla evlenmelisiniz" diyerek seslenmişti.

  • "10 ÇOCUK İSTİYORUM"

    Ağustos 2022'de Brooklyn Beckham da benzer sözler söylemiş ve büyük bir aileye sahip olmayı hayal ettiğini anlamıştı. David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu olan Brooklyn'in 20 yaşında Romeo, 17 yaşında Cruz adında iki erkek kardeşi ve 11 yaşında Harper Seven adında bir kız kardeşi bulunuyor. Brooklyn Beckham aynı söyleşide genç yaşta baba olmayı planladığını ve 10 tane çocuğu olmasını istediğini sözlerine eklemişti.

  • "KARIMIN KARARI ÖNEMLİ"

    Fakat çocuk sahibi olma konusunda eşi Nicola Peltz Beckham'ın fikrinin önemli olduğunu saklamamıştı. Brooklyn Beckham, 10 çocuk arzusunu dile getirdikten sonra "Ama bu onun bedeni ve onun kararı" diye sözlerini tamamlamıştı.

  • İKİ KIZ, ALTI ERKEK ÇOCUK

    Nelson ve Claudia Peltz çiftinin toplam 8 tane çocuğu var. En büyük çocukları olan Matthew 37 yaşında ve babasıyla birlikte çalışıyor. 35 yaşındaki Will, ise oyuncu olarak kariyer yapıyor. Nicola'nın 32 yaşındaki ağabeyi Brad profesyonel buz hokeyi oyuncusu. Peltz ailesinin Nicola'dan önce dünyaya gelen büyük kızları Brittany 28 yaşında, kendi iç tasarım şirketini yürütüyor. Evli olan Brittany'nin 4 tane çocuğu var. Nicola Peltz Beckham'ın Zachary ve Gregory adında ikiz erkek kardeşleri de bulunuyor. Diğer kardeşi Diesel bir sosyal medya şirketinin CEO'su. Aslında bir oyuncu ve model olarak kariyer yapan ama Beckham çiftinin oğlu Brooklyn ile evlendikten sonra daha çok dikkat çeken Nicola, Peltz ailesinin en küçük çocuğu. Nicola Peltz Beckham'ın babası Nelson'ın önceki ilişkisinden de iki çocuğu olduğu biliniyor.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

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