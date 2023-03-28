"NORMAL BİR YAŞAM SÜRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Brooke Shields, bu konuyla ilgili olarak "Onu aradım, 'Bunu yapmak zorunda olman biraz acınası. Normal bir yaşam sürmeye çalışıyorum, beni deliler kasabasına sürükleyemezsin' dedim" ifadelerini kullandı. Shields, bu sözlerine Jackson'ın gülüp geçtiğini dile getirdi.

"Hiç randevuya çıktılar mı veya öpüştüler mi?", diye sorulduğundaysa Brooke Shields şöyle dedi: Hayır. Bir defasında arabadaydık, kameralar vardı, beni tuttu ve öpmek istedi ama ben 'Hayır, dur. Biz sadece arkadaşız ve senin bana arkadaşın olarak ihtiyacın var" dedim.