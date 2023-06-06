"PES ETMEK ZORUNDA KALDIM"



Sonunda Brooke Shields, Grier'in modellik konusunda gerçekten tutkulu olduğunu fark ettiğini ve bazı kurallar çerçevesinde kızının modellik yapmasına izin vermeye karar verdiğini dile getirdi.



"Sonunda pes etmek zorunda kaldım" şeklinde konuşan Shields, "Ve ona 'Eğer bunu yapacaksan senin menajerin olmayacağım' dedim. 'Bir ajansla çalışacaksın. Harika bir iş ahlakına sahip olacaksın. Rahat olmayacaksın ve beni dinleyeceksin. Bunlar benim kurallarım ve üniversiteye gideceksin' dedim" açıklamasında bulundu.



Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters