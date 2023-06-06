Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Brooke Shields: Kızım model olmasın diye çok mücadele ettim - Magazin haberleri

Brooke Shields: Kızım model olmasın diye çok mücadele ettim

Brooke Shields, küçük kızı Grier Hammond'ın kendisi gibi modellik kariyerine adım atmak istediğinde heyecanlanmadığını ve ona engel olmaya çalıştığını anlattı. Shields, "Sonunda pes etmek zorunda kaldım ve ona 'Eğer bunu yapacaksan senin menajerin olmayacağım' dedim" açıklamasını yaptı

Giriş: 06.06.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 20 yaşında Rowan Frances ve 17 yaşında Grier Hammond adlı iki kızı olan Brooke Shields, samimi açıklamalarda bulundu. Shields, konuk olduğu programda Grier'in gelişen modellik kariyeri hakkında konuştu.

  • "MÜCADELE ETTİM"

    Ünlü oyuncu, program sunucuları Kelly Ripa ve Mark Consuelos'a, "Çok uzun süre mücadele ettim. Artık eskisinden çok farklı bir sektör" dedi.

  • "ÇOK ACIMASIZ"

    Model olduğu dönemde sosyal medyanın var olmadığını hatırlatan Brooke Shields, Grier'in podyum modeli olarak çalışmayı hedeflediğini belirtti.

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Shields, "Bu çok acımasız ve sahne arkası da öyle... Ben hiç podyuma çıkmadım. Bununla başa çıkabileceğimi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

  • "PES ETMEK ZORUNDA KALDIM"

    Sonunda Brooke Shields, Grier'in modellik konusunda gerçekten tutkulu olduğunu fark ettiğini ve bazı kurallar çerçevesinde kızının modellik yapmasına izin vermeye karar verdiğini dile getirdi.

    "Sonunda pes etmek zorunda kaldım" şeklinde konuşan Shields, "Ve ona 'Eğer bunu yapacaksan senin menajerin olmayacağım' dedim. 'Bir ajansla çalışacaksın. Harika bir iş ahlakına sahip olacaksın. Rahat olmayacaksın ve beni dinleyeceksin. Bunlar benim kurallarım ve üniversiteye gideceksin' dedim" açıklamasında bulundu.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.