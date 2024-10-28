Giovanni van Bronckhorst: Savaşa hazırız!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

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İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

Derbi maçları her zaman özeldir. Bunu birkaç gün öncesinden hissetmeye başladık. Maçın büyüklüğü tartışılmaz. Zor bir maç. Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Yoğun ve tempolu olacaktır. Savaşa hazırız. İki takım henüz yenilmedi. Biz olumlu sonuç için özgüvenliyiz. Her şeye karşı güçlü, kendi oyunumuzu oynama isteğini göstereceğiz. Galatasaray için işleri zorlaştıracağız.