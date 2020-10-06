Karnabahargillerden olan brokoli ile sostan çorbaya kadar birçok tarif verebiliriz. Brokoli salatası yapımında haşladığınız brokoli suyunu asla dökmeyin. Böylelikle çorba yapımında da kullanarak bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Çocuklar pek sevmese de bu tarifle bir daha yemek isteyecekler.
Brokoli Salatası İçin Gereken Malzemeler:
500 gr brokoli
3 adet taze soğan
2 adet havuç,
1 adet kırımızı dolmalık biber
1 çay bardağı haşlanmış mısır
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
3 yemek kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
Brokoli Salatası Yapılışı:
Çiçeklerine ayırdığınız brokoli ve kabuklarını soyduğunuz havuçlar 6-7 dakika kaynar suda haşlayın.
Süzgeç yardımıyla bir kenara alın.
Soğumasını bekleyin.
Kırmızı dolmalık biberleri ortadan ikiye kesin ve yarımay şeklinde doğrayın.
Soğanları da halka halka doğrayın.
Haşlanmış ve doğranmış olan tüm salata malzemesini salata kabında birleştirin.
Salatanın sosu için zeytinyağı limonun suyu sirke ve tuzu ayrı bir kapta çırpın.
Salatasının üzerine bu hazırladığınız sostan gezdirerek servise hazır hale getirebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Haşladığınız brokolinin besin ve renk değerlerini kaybetmemesini istiyorsanız, içi buzlu soğuk suda 5 dakika beklettikten sonra kullanın.
Salatanızı kızarmış ekmek dilimleri veya grissini ile tüketebilirsiniz.
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