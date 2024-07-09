Britney Spears sevgilisinden ayrıldı: Asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım

"BRITNEY SPEARS İÇİN ÇOCUKLARINI İHMAL EDİYOR"

36 yaşındaki Nicole Mancilla, Soliz'in kendisini Britney Spears ile aldattığını, kendisinin beş çocuğunun ve başka kadınlardan olan diğer çocuklarının nafakalarını ödemediğini söylemişti.

Mancilla, "O evliydi ve şimdi çocuklarını reddediyor. Britney Spears için çocuklarını ihmal ediyor" demişti.