Britney Spears, sevgilisi Paul Richard Soliz'den ikinci kez ayrıldı

Aşk hayatında dikiş tutturamayan Britney Spears, Sam Asghari'den boşanmasının ardından birlikteliğe başladığı Paul Richard Soliz'den ikinci kez ayrıldı. 43 yaşındaki ABD'li pop yıldızı, geçtiğimiz yıl erkek arkadaşıyla ayrıldığını duyurmuş, "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" demişti. Ancak bu yıl Sevgililer Günü'ne yakın bir zamanda ilişkisine kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Sevgililer Günü'nden hemen sonra 37 yaşındaki erkek arkadaşı ile birlikte California'da otomobilin içinde fotoğraflanmıştı.

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Ancak TMZ, şarkıcının yakınlarına dayandırdığı haberinde, Spears ile Soliz arasında bu defa her şeyin tamamen bittiğini belirtti. Spears'ın yakınlarına göre Soliz, birlikte yaşadıkları şarkıcının evinden tüm eşyalarını aldı.

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İlk olarak 2023'te Spears, Soliz'i yardımcısı olarak işe aldığında tanıştılar ve birliktelik yaşamaya başladılar. Spears, geçen yıl mayıs ayında Los Angeles'taki bir otelde çıplak halde ve battaniyeye sarılı olarak dışarıda görüntülendiğinde, Soliz ile birlikteydi. İkilinin o gece bir kavgaya tutuştukları, Spears'ın sinir krizi geçirdiği söylenmişti.

Olayın ardından Spears, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış, iki sağlık çalışanının oteldeki odasına "yasal olmayan bir şekilde" girdiğini belirterek, tek ihtiyacı olan olan şeyin ayak bileği için buz olduğunu belirtmişti. Çünkü Spears, odasında zıplamaya çalışırken düştüğünü söyleyerek ayağını incittiğini öne sürmüştü. Britney Spears ve Sam Asghari Ekim ayı sonlarında Paul Richard Soliz'in 8 yıllık eşi Nicole Mancilla, boşanma davası açmıştı. Mancilla, Soliz'in kendisini Britney Spears ile aldattığını, kendisinin 5 çocuğunun ve başka kadınlardan olan diğer çocuklarının nafakalarını ödemediğini söylemişti. Paul Richard Soliz Britney Spears da Sam Asghari'den 2023'te ayrılmış, boşanmaları ise Mayıs 2024'te resmileşmişti.İlk olarak Paul Richard Soliz, şarkıcının ekibinde temizlikçi veya tamirci olarak görülmüş ancak daha sonra sevgilisi olduğu anlaşılmıştı.