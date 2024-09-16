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        Haberler Dünyadan Britney Spears: Özgüvenimi zedeleyen insanları hayatımdan çıkardım - magazin haberleri

        Britney Spears: Özgüvenimi zedeleyen insanları hayatımdan çıkardım

        "Akıl oyunları oynayan ve özgüvenini zedeleyen" insanları hayatından çıkardığını söyleyen Britney Spears, bu kişilerin kimler olduğunu açıklamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:54
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        • 1

          Britney Spears, "akıl oyunları oynayan ve özgüvenini zedeleyen" insanları hayatından çıkardığını açıkladı.

          Ünlü pop yıldızı, yeni Instagram paylaşımına, "Geçen yıl akıl oyunları yüzünden kaç kişiden ayrıldığımı size anlatamam" diye başladı.

          "Benim gibi çok açık olursanız insanlar güveninize gerçekten zarar verebilir" diyen Spears, "Bu çılgın dünyada her şeyin anlamlı olmasını seviyorum" diye ekledi.

        • 2

          AİLESİYLE ARASI İYİ DEĞİL

          42 yaşındaki Spears'ın hangi insanları hayatından çıkarma kararı aldığı bilinmiyor, ancak mahkeme kararıyla babasının vasiliğinden kurtulduğundan beri ünlü şarkıcının ailesinin çeşitli üyelerinden uzaklaştığı biliniyor.

        • 3

          Spears, yıllarca yetkisini istismar ettiğini söylediği babası Jamie Spears'ın yasal güdümünden 2021'de kurtuldu.

          Baba Jamie Spears'a 2008 yılında mahkeme kararı ile o sırada ruh sağlığından kaygı duyulduğu için hastaneye yatırılan kızının vasiliği verilmişti. Babası, ünlü şarkıcının bütün servetini kontrol ediyor, yasal kararları kızı adına kendisi alıyordu.

        • 4

          NAFAKA DÖNEMİ SONA ERİYOR

          Öte yandan Spears, iki çocuğunun babası Kevin Federline'a oğulları için nafaka ödeme döneminin sonuna geldi. Ancak ikisi de 18 yaşına basmasına rağmen nafaka ödemeye bir süre daha devam edecek.

          Küçük oğlu Jayden James 18 yaşına girdi, ancak mahkeme kararına göre nafaka ödemesi, Jayden'in kasım ayında Hawaii'deki liseden erken dönemde mezun olmasıyla sonlanacak.

          Spears, ikinci çocuğunun doğumundan kısa bir süre sonra Federline'dan boşanmıştı.

          Britney Spears, her ay 20 bin dolar nafaka ödüyordu.

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