Britney Spears: Özgüvenimi zedeleyen insanları hayatımdan çıkardım

NAFAKA DÖNEMİ SONA ERİYOR

Öte yandan Spears, iki çocuğunun babası Kevin Federline'a oğulları için nafaka ödeme döneminin sonuna geldi. Ancak ikisi de 18 yaşına basmasına rağmen nafaka ödemeye bir süre daha devam edecek.

Küçük oğlu Jayden James 18 yaşına girdi, ancak mahkeme kararına göre nafaka ödemesi, Jayden'in kasım ayında Hawaii'deki liseden erken dönemde mezun olmasıyla sonlanacak.

Spears, ikinci çocuğunun doğumundan kısa bir süre sonra Federline'dan boşanmıştı.

Britney Spears, her ay 20 bin dolar nafaka ödüyordu.