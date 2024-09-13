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        Haberler Dünyadan Britney Spears'ın oğullarına ödediği nafaka dönemi sona eriyor - Magazin haberleri

        Britney Spears'ın oğullarına ödediği nafaka dönemi sona eriyor

        Britney Spears'ın iki çocuğu için ödediği nafaka, küçük oğlunun da artık 18'ine girmesiyle bitiyor ama hemen değil. Spears'ın kasımdaki erken lise mezuniyetini beklemesi gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:38
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        • 1

          Britney Spears, şöhreti ilk yakaladığı yıllarda yanında çalışan dansçılardan Kevin Federline'a gönlünü kaptırarak genç yaşında anne olup üst üste iki çocuk dünyaya getirdi.

          24 yaşındayken ilk oğlu Sean Preston’ı, 25 yaşındayken ise ikinci oğlu Jayden James’i kucağına aldı.

          İlk çocuğu Sean Preston, 14 Eylül 2005; ikinci çocuğu Jayden James de 12 Eylül 2006'da dünyaya geldi.

        • 2

          Britney Spears, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra Kevin Federline’dan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çekişmeli dava, ünlü çiftin iki oğlunun velayetini babalarının almasıyla bitti. Velayet babada, nafaka ödemeleri ise Britney Spears'taydı.

        • 3

          Britney Spears'ın küçük oğlu Jayden James, 18 yaşına girdi. İki çocuğunun velayeti babaları Kevin Federline'da olduğu için Britney Spears'ın yıllardır ödediği nafaka yakında sona erecek. Ancak mahkeme kararına göre nafaka, oğlu artık reşit olsa bile devam ediyor.

        • 4

          Kevin Spears ile Kevin Kevin Federline'ın boşanmasındaki orijinal nafaka kararı, nafaka ödemelerinin, küçük oğlu Jayden'in 18'inci doğum gününde veya liseden mezun olduğunda sona ermesini gerektiriyordu. Jayden kasım ayında Hawaii'deki liseden erken dönemde mezun olacak.

          Dolayısıyla nafaka ödemeleri o zamana kadar devam edecek. Bu, Britney Spears'ın ekim ve kasım aylarında nafaka ödemesi yapacağı ve sonrasında her şeyin duracağı anlamına geliyor.

        • 5

          Britney Spears, her ay 20 bin dolar nafaka ödüyordu ancak 2018'de nafaka miktarı aylık 40 bin dolara çıkarıldı. Çünkü çocukların velayetini taşıyan Kevin Federline, çocuklarının harcamalarının arttığını söylemişti.

        • 6

          TMZ'nin haberine göre geçen ay Britney Spears ve hukuk ekibi, Kevin Federline'ın hukuk ekibine haber vermeden nafakayı yarıya indirmeye karar verdi.

          Bu durum hukuksal bir çatışmayı tetikledi ve Federline'ın ekibi, mahkemeye gitmeleri halinde hakimin Federline'a nafakanın yarıdan fazlasını vereceğini, çünkü onun hâlâ birtakım sabit giderleri olduğunu savundu. Sonunda ayda 20 bin doları kabul ettiklerini bildirdiler, ancak Britney Spears, aynı zamanda Federline'a bu sabit masrafları karşılamak için önemli miktarda ek para da ödedi.

        • 7

          HEP HASRET KALDI

          Britney Spears, masrafları için nafaka ödediği çocuklarına yıllardır hasret. Eski eş Kevin Federline, annesine düşman büyüttüğü iki oğluyla birlikte 2023'te Hawaii’ye taşındı. Hem bebekliklerinde hem de büyüme çağında Spears'ın çocuklarıyla hep mesafeli bir ilişkisi oldu. Oğulları, ünlü şarkıcıyı görmek istemiyordu. Ancak son gelen haberler, Britney Spears'ın çocuklarıyla arasındaki buzların biraz eridiği, artık ara sıra telefonla konuştukları yönündeydi.

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