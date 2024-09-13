Britney Spears'ın oğullarına ödediği nafaka dönemi sona eriyor

TMZ'nin haberine göre geçen ay Britney Spears ve hukuk ekibi, Kevin Federline'ın hukuk ekibine haber vermeden nafakayı yarıya indirmeye karar verdi.



Bu durum hukuksal bir çatışmayı tetikledi ve Federline'ın ekibi, mahkemeye gitmeleri halinde hakimin Federline'a nafakanın yarıdan fazlasını vereceğini, çünkü onun hâlâ birtakım sabit giderleri olduğunu savundu. Sonunda ayda 20 bin doları kabul ettiklerini bildirdiler, ancak Britney Spears, aynı zamanda Federline'a bu sabit masrafları karşılamak için önemli miktarda ek para da ödedi.