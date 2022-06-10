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Britney Spears ile Sam Asghari evlendi! Eski eşi Jason Alexander düğünü bastı... - Magazin haberleri

Britney Spears ile Sam Asghari evlendi! Eski eşi düğünü bastı...

Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile evlendiği sırada, şarkıcının sadece 55 saat evli kaldığı eski eşi Jason Alexander, düğüne zorla girmeye çalıştı. Alexander, "O benim tek eşim, düğünü durdurmaya geldim!" dedi. Polis, Alexander'ı gözaltına aldı

10.06.2022 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

  • DÜĞÜNE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI

    TMZ'nin haberine göre; Yaklaşık 100 kişinin katıldığı  düğünü Spears'ın eski eşi Jason Alexander bastı. Şarkıcının 2004’te 55 saat evli kaldığı Alexander, Los Angeles’ta düzenlenen düğünü engellemeye çalıştı.

  • GÖZALTINA ALINDI

    The Guardian'da yer alan detaya göre; O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Alexander, başka bir bölgede arama kaydı olduğu için de gözaltına alındı.

    "O BENİM TEK EŞİM"

    Yaşananların ardından Jason Alexander’ın polise, "O benin ilk eşim, tek eşim... Düğünü durdurmak için geldim." dediği belirtildi.

  • "İĞRENÇ DAVRANIŞI NEDENİYLE TUTUKLANDI"

    Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart ise USA Today'e yaptığı açıklamada, "Jason Alexander, elleri kelepçeli olarak gözaltına alındı ​​ve iğrenç davranışı nedeniyle tutuklandı. Olması gerektiği gibi, yasaların en kapsamlı şekilde yargılanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Neyse ki Britney güvende..." şeklinde konuştu.

  • "KİMSENİN BİLMESİNİ İSTEMEDİM"

    Öte yandan daha önce Spears'a evlenme teklif etmek için aldığı yüzükle ilgili konuşan Sam Asghari, "Britney'nin zevkini bildiğim için süper büyük bir yüzük istemeyeceğini düşündüm. Ünlüler genelde milyon dolarlık yüzükler alıyor ve markalar bu yüzükleri promosyon amacıyla bedavaya veriyor ama ben aldığım yüzüğün bir şeyi temsil etmesini istiyorum." demişti.

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