2007'DE BOŞANDI

Spears, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.

Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.

Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.

Fotoğraflar: Instagram, Backgrid USA, AP