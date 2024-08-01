Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Britney Spears eski sevgilisi Paul Richard Soliz ile görüntülendi - Magazin haberleri

        Britney Spears eski sevgilisi Paul Richard Soliz ile görüntülendi

        Bir süre önce ayrıldığını açıklarken; "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" ifadesini kullanan Britney Spears, Paul Richard Soliz ile yeniden görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Britney Spears, eski erkek arkadaşı Paul Richard Soliz ile Malibu'daki lüks restoranda görüldü. 42 yaşındaki pop yıldızının eski sevgilisiyle buluşmasından kısa bir süre önce ayrıldığını ilan etmişti.

        • 2

          Britney Spears, Paul Richard Soliz'den (kareli gömlekli) ayrıldığını açıklarken; "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" ifadesini kullanmıştı. Şimdi, Soliz ile yeniden birlikte görüntülenmesi, barıştıkları şeklinde yorumlandı.

        • 3

          Kalabalık bir grupla restorandan ayrıldığı görülen Britney Spears'ın yakın koruması da bir an olsun şarkıcının yanından ayrılmadı.

        • 4

          Restorandan ayrılırken Britney Spears'ın otomobilini Paul Richard Soliz kullandı, Spears da yolcu koltuğuna oturdu.

        • 5

          İlk olarak Paul Richard Soliz, şarkıcının ekibinde temizlikçi veya tamirci olarak görülmüş ancak daha sonra sevgilisi olduğu anlaşılmıştı.

          Britney Spears ayrılık sonrası bir paylaşımında Paul Richard Soliz'i paparazzilerle çalışmakla suçlamıştı.

        • 6

          Paul Richard Soliz hakkındaki bilgiler şimdilik sınırlı. Mayıs ayında Daily Mail Gazetesi, Soliz'in en az 9 çocuk babası olduğunu ve nafaka için annelerinin yanı sıra Los Angeles Çocuk Nafaka Hizmetleri Departmanı tarafından takip edildiğini ortaya çıkarmıştı.

        • 7

          36 yaşındaki Nicole Mancilla, Paul Richard Soliz'in kendisini Britney Spears ile aldattığını, kendisinin 5 çocuğunun ve başka kadınlardan olan diğer çocuklarının nafakalarını ödemediğini söylemişti.

          Nicole Mancilla; "O evliydi ve şimdi çocuklarını reddediyor. Britney Spears için çocuklarını ihmal ediyor" demişti.

        • 8

          OLAYLI GECE

          Bu iddiadan birkaç gün sonra, mayıs ayı başında Britney Spears, kaldığı otelden erkek arkadaşıyla yaşadığı iddia edilen tartışmanın ardından çıplak halde çıkarılmış, ambulans çağrılmıştı. Sinir krizi geçirdiği iddia edilen Spears, sadece ayak bileğini burktuğunu söylemişti.

          Ancak gördü tanıkları, Britney Spears ile Paul Richard Soliz'in kavga ettiğini öne sürmüştü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Habertürk Anasayfa