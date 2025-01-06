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        Haberler Dünyadan Britney Spears at terapisi aldığını açıkladı - magazin haberleri

        Britney Spears at terapisi aldığını açıkladı

        Britney Spears, geçmiş travmalarının üstesinden gelmek için at destekli terapi aldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:06
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        • 1

          Britney Spears, Instagram'da yaptığı yeni paylaşımında geçmiş travma deneyimi nedeniyle haftada bir at terapisi aldığını açıkladı. 43 yaşındaki pop yıldızı; "Her salı ve cumartesi at terapisi yapıyorum, çünkü insanlar tarafından çok travmatize edildim" ifadesini kullandı.

          At destekli terapi, bir ruh sağlığı uzmanının bir at uzmanıyla çalıştığı bir ekip çalışması olarak veriliyor. At destekli terapiye katılan danışanlar genellikle duygusal veya davranışsal sorunlar için yardım arayan kişiler oluyor.

          Bu terapide, biniciliği öğrenmekten çok hayvanlara bakmayı öğrenmeye odaklanılıyor. Atlarla çalışmak, bilişsel davranışçı terapi ve deneyimsel terapi gibi yöntemlerle birlikte gerçekleşiyor.

        • 2

          Babasının 13 yıllık vesayetini Kasım 2021'de mahkeme kararıyla bitiren Britney Spears, daha önce terapiye girmekten bahsetmişti. Ünlü yıldız, 2023'te yayımlanmasından önce anı kitabı 'The Woman In Me'yi duyururken, "Kitabım çok yakında çıkıyor. Bu kitap için çok çalıştım. Bitirmek için çok terapi gördüm, bu yüzden sizlerin de beğenmeniz gerek. Beğenmeseniz de sorun değil" demişti.

        • 3

          Britney Spears, yıllardır uzak kaldığı ve ilişkisinin kötü olduğu çocuklarıyla arasını düzeltme dönemine girdi. 18 yaşında Jayden ve 19 yaşında Sean adında iki oğlu olan şarkıcı, yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği Jayden James'in yeni fotoğraflarını paylaşırken; "Onu 2,5 yıldır, belki de 3 yıldır görmemiştim! Şoktayım!" ifadesini kullanmıştı.

        • 4

          Britney Spears, iki çocuğunun babası Kevin Federline ile 2004 ila 2007 arasında evliydi. Boşandıktan sonra oğullarının velayeti, Federline'da kaldı.

          Şarkıcı, eski eşi Kevin Federline'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını iddia etmişti. Federline ise, çocuklarının şarkıcının sosyal medya sitesinde yayımladığı neredeyse çıplak fotoğrafları nedeniyle onunla görüşmeme kararı aldıklarını açıklamıştı.

        • 5

          Britney Spears, masrafları için nafaka ödediği çocuklarına yıllardır hasret kaldı. Eski eş Kevin Federline, annesinden uzak büyüttüğü iki oğluyla birlikte 2023'te Hawaii’ye taşındı. Hem bebekliklerinde hem de büyüme çağında Spears'ın çocuklarıyla hep mesafeli bir ilişkisi oldu. Oğulları, ünlü şarkıcıyı görmek istemiyordu. Ancak son gelen haberler, Britney Spears'ın çocuklarıyla arasındaki buzların biraz eridiği, artık ara sıra telefonla konuştukları yönündeydi.

          Britney Spears, 24 yaşındayken ilk oğlu Sean Preston’ı, 25 yaşındayken ise ikinci oğlu Jayden James’i kucağına almıştı.

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