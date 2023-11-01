Britney Spears'a benzemek için birçok kez ameliyat oldu: Onun güzelliğinden ilham alıyorum
35 yaşındaki Bryan Ray, büyük bir Britney Spears hayranı. Bryan, ünlü şarkıcıya benzemek için birçok ameliyat geçirdi ve binlerce dolar harcadı; üstelik Bryan yakın zamanda yeni operasyonlara hazırlandığını söylüyor.
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Büyük bir Britney Spears hayranı olan Bryan Ray, ünlü şarkıcıya benzemek için yüzden fazla ameliyat geçirdi ve binlerce dolar harcadı.
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Bryan, her zaman Britney hayranıydı. 17 yaşına bastığında 'Britney Spears gülümsemesi' için annesi dişlerine 25 bin dolar harcadı. 21 yaşına bastığında ilk burun estetiğini oldu.
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Bir röportajda, görünüşünü değiştirme isteğinden bahsetti ve dönüşümünü devam eden bir sanat eseri olarak gördüğünü söyledi.
Ayrıca mükemmelliği hedeflemediğini ancak Britney'in zamanla geliştiğine inandığı güzelliğinden ilham aldığını da açıkça belirtti. Bu nedenle, şarkıcı sürekli değişse bile idolünün güzellik düzeyini yansıtmayı arzuluyordu.
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Şu anda 35 yaşında olan Bryan, başka bir burun estetiği, yanak yağı enjeksiyonları, göz kapağı kaldırma, lazer epilasyon, dudak büyütme ve sık sık botoks tedavileri de dahil olmak üzere çeşitli prosedürlerden geçti.
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Sonuçları korumak için, her 6 haftada bir botoks, her 10 haftada bir tüm vücut epilasyonu yaptırıyor ve cilt bakım ürünlerine ayda yaklaşık 500 dolar harcıyor. Bryan, hiçbir zaman tam olarak Brtiney gibi gözükmek istemediğini yalnızca ondan ilham aldığını vurguluyor.
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Bryan şimdiye kadar pop yıldızıyla üç kez şahsen tanışma şansına sahip oldu. En sevdiği karşılaşma, aile tatilindeyken Maui'deki ilk seferdi. Bir bit pazarında Spears'la karşılaştığınan Bryan, onunla kısa bir sohbet etmeyi başardı, bu sırada kendisine ilham kaynağı olduğu için teşekkür etti ve hatta dişlerini onun gülümsemesine benzeyecek şekilde yaptırdığını açıkladı.
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Britney buna, "ömrünün muazzam bir iltifatı" olarak karşılık verdi. Şöhretine rağmen Britney'i nazik ve gerçekçi bulan Bryan, henüz işinin bitmediğini, kör olma riskine rağmen gözlerinin rengini değiştirmeyi planladığını söylüyor.
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Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Bryan Ray Instagram