Britney Spears'a benzemek için birçok kez ameliyat oldu: Onun güzelliğinden ilham alıyorum

Bryan şimdiye kadar pop yıldızıyla üç kez şahsen tanışma şansına sahip oldu. En sevdiği karşılaşma, aile tatilindeyken Maui'deki ilk seferdi. Bir bit pazarında Spears'la karşılaştığınan Bryan, onunla kısa bir sohbet etmeyi başardı, bu sırada kendisine ilham kaynağı olduğu için teşekkür etti ve hatta dişlerini onun gülümsemesine benzeyecek şekilde yaptırdığını açıkladı.