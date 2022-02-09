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Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan 2022 Brit Ödülleri O2 Arena'da düzenlenen törenle kazanlara takdim edildi. 1977 yılından beri her yıl verilen 2022 Brit Ödülleri, YouTube üzerinden yayınlandı.

Bu yılki ödül töreninde kadınlar öne çıktı. Cinsiyete dayalı kategorilerin kaldırıldığı törende kadınlar 15 daldan 10’unu kazandı. Gecenin öne çıkan ismi ise Adele oldu. Adele; Yılın Sanatçısı, Yılın Albümü ve Yılın şarkısı gibi büyük ödüllerin sahibi oldu.

İşte 2022 Brit Ödülleri'ni kazananlar...

YILIN SANATÇISI

Adele

YÜKSELEN YILDIZ

Holly Humberstone

YILIN ŞARKISI

Adele – Easy on Me

EN İYİ YENİ SANATÇI

Little Simz

YILIN ALBÜMÜ

Adele – 30

EN İYİ ROCK/ALTERNATİF

Sam Fender

EN İYİ HİP-HOP, RAP

Dave

EN İYİ DANS

Becky Hill

EN İYİ POP, R&B

Dua Lipa

EN İYİ GLOBAL ŞARKICI

Billie Eilish

EN İYİ GLOBAL GRUP

Silk Sonic

EN İYİ GRUP

Wolf Alice

EN İYİ GLOBAL ŞARKI

Olivia Rodrigo – Good 4 U