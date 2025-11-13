Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren lastik üreticisi Brisa, gözünü 'premium' segmente dikti.

Yapılan açıklamaya göre, şirket, İzmit Fabrikası’ndan sonra Aksaray Fabrikası’nda da devreye aldığı yeni özel karışım teknolojisiyle premium lastik üretiminde yeni bir dönemi başlattı.

Önceki gün, Brisa'nın Satış ve OE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor ile bir araya geldik.

Brisa Satış ve OE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir (solda) ve Brisa Stratejik Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor

Şirketin iki tepe yöneticisi, lastik sektöründeki güncel trendler, şirketin yeni yatırımları ve kış dönemine yönelik hazırlıklarını aktardı.

İzmit ve Aksaray fabrikalarında yılda toplam 14.8 milyon lastik ürettiklerini bildiren Yakup Demir, İzmit’teki Ar-Ge Merkezi’nde elektrikli ve hibrit araçlara özel lastik teknolojileri de dahil olmak üzere yeni nesil ürünler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

2025’in ilk yarısında 63 yeni ürün geliştiren Brisa'nın yılı 100’ü aşkın yeni ürün ile kapatmayı hedeflediğini belirten Demir, "Bu yeni ürünlerin yüzde 80’i premium segmenti oluşturuyor. 2025’in ilk 9 ayında yapılan Ar-Ge yatırımı 487 milyon TL’yi aştı" dedi.

Türkiye lastik pazarının, yenileme ve orijinal ekipman (OE) kanalları toplamında yaklaşık 30 milyon adetlik bir hacme sahip olduğunu da belirten Demir, "Araç sahipliğine baktığımızda ise Türkiye yüksek potansiyele sahip. Eurostat verilerine göre 1000 kişiye düşen araç adedi Türkiye'de 200 seviyelerinde iken bu sayı Avrupada 600'ler civarında. Bu da lastik pazarı için önümüzdeki dönemde büyüme potansiyeli taşıyor" ifadelerini kullandı. DARALAN PAZARDA PREMIUM SEGMENT BÜYÜDÜ Verilen bilgiye göre, 2025'in ilk 9 ayında Türkiye binek ve hafif ticari lastik pazarında yüzde 8 daralma yaşandı. Premium segmentte (17 jant ve üzeri) ise pazar yüzde 7 oranında büyüdü. Böylece pazarın yüzde 40'ı premium segmentten oluştu. Ocak-Eylül döneminde OE (Orijinal Ekipman) kanalında ise yüzde 11 büyüme gerçekleşirken, söz konusu dönemde Brisa'nın premium segmentte yüzde 38 oranında büyüme kaydettiği kaydedildi. ELEKTRİKLİ ARAÇ LASTİK PAZARI YÜZDE 65 BÜYÜYECEK Brisa'nın Stratejik Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor da, lastik sektöründeki iki temel dönüşüm alanını SUV satışlarındaki artış ve elektrikli araçların yaygınlaşması olarak açıkladı.

SUV araçların, yüksek jant çapına sahip lastikler kullandığına dikkat çeken Koçdor, "Bu segment "High Rim Diameter-HRD" olarak tanımlanıyor ve bugün trafiğe kayıtlı araçların yarısından fazlası bu tip lastiklerle donatılmış durumda. HRD segmenti, premium pazarın büyümesini sürükleyen en önemli kategori konumunda" dedi. Koçdor'un verdiği bilgiye göre, elektrikli araç lastiği pazarı ise Türkiye'de 400 bin adet seviyesine ulaşmış durumda ve önümüzdeki üç yılda bu alanda yıllık yüzde 65 büyüme öngörülüyor. 2025'in ilk altı ayında satılan yeni elektrikli ve hibrit araçların yüzde 95'i de yüksek jantlı lastiklerle donatılmış durumda. 'PORTFÖYÜN YÜZDE 80'İNİ İLERİ TEKNOLOJİDEN GELECEK' Elektrikli araçlar birlikte, lastik üretiminde verimliliğe ve yeni teknolojilere ağırlık verdiklerini belirten Koçdor, Lassa Nextgen teknolojisinin lastik ağırlığını yüzde 20'ye varan oranda azalttığını, Bridgestone Enliten teknolojisinin ise lastiğin yol ile teması sırasında oluşan yuvarlanma direncini yüzde 30'a kadar düşürdüğünü kaydetti. Koçdor, bu yeni nesil teknolojilere sahip ürünlerin Brisa'nın binek lastik portföyünde önemli bir ağırlığa ulaştığını da anlatarak, "2025 itibarıyla toplamın portföyümüzün yarısını yeni nesil lastikler oluşturuyor. 2030 yılına kadar portföyün yüzde 80'ini ileri teknoloji lastiklerin oluşturmasını hedefliyoruz" dedi.

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66'SI KIŞ LASTİĞİ TAKIYOR Öte yandan, havaların soğuması ile birlikte kış lastiği kullanımı da yeniden gündemde. 7°C'nin altına düşen sıcaklıklarda yaz lastikleri performansını kaybederken, ETRMA verilerine göre kış lastikleri ıslak zeminde fren mesafesini yüzde 10, soğuk zeminde ise yüzde 18'e kadar kısaltıyor. Özetle, soğuk havalarda kış lastiği kullanımı ile trafik güvenliğini artırmak mümkün hale geliyor. 15 Kasım itibarıyla ticari araçlar için başlayacak kış lastiği kullanım zorunluluğu da bu kapsam da değerlendirilebilir. Ipsos araştırmasına göre Türkiye'de binek araç kullanıcılarının yüzde 66'sı kış lastiği kullanıyor. Hafif ticari araçlarda ise bu oran yüzde 40 seviyesinde. 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşen kış lastiği satışı da toplamda 6.8 milyon adede ulaşmış durumda. Bunun 1.5 milyonu hafif ticari araç, 5.3 milyonu binek otomobil kış lastiğinden oluşuyor.