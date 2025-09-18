Habertürk
        Haberler Dünyadan Brigitte Macron erkek olmadığını mahkemede kanıtlayacak

        Brigitte Macron erkek olmadığını mahkemede kanıtlayacak

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, aslında erkek olduğu iddiasını ortaya atan sosyal medya fenomeniyle mahkemede hesaplaşıyor. First Lady, iftira davasında mahkemeye kanıt sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 10:33 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:11
        First Lady: Erkek değilim
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, First Lady'nin kadın olduğunu kanıtlamak için ABD mahkemesine fotoğraflı kanıt sunmayı planlıyor.

        Avukatları; Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu iddialarını destekleyen ABD'li sağcı fenomen Candace Owens'a karşı açtıkları iftira davasını desteklemek için cumhurbaşkanının ve eşinin kanıt sunacaklarını söyledi.

        Macron çiftinin davadaki baş avukatı Tom Clare, BBC'nin 'Fame Under Fire' adlı podcast'ine verdiği demeçte, müvekkillerinin iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamaya istekli olduklarını açıkladı. Clare, ayrıntılara girmeden 'bilimsel nitelikte uzman tanıklığı' olacağını söyledi.

        Çiftin, Brigitte Macron'un hamileyken ve çocuklarını büyütürken çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp paylaşmayacakları sorulduğunda, avukat, bu fotoğrafların mahkemede sunulacağını söyledi.

        Macron çiftinin, sosyal medya fenomeni Owens tarafından dile getirilen iddiaları son derece üzücü bulduğunu söyleyen avukat Tom Clare; "Kendinizi bu tür delilleri ortaya koymak zorunda hissetmeniz inanılmaz derecede üzücü" dedi.

        Tom Clare, bunun 72 yaşındaki First Lady için zor bir süreç olacağını ancak "Kayıtları düzeltmek için gerekeni yapmaya" istekli olduğunu söyledi.

        Emmanuel Macron ile Brigitte Macron, temmuz ayında iftira davası açarak, fenomen Candace Owens'i "Küresel aşağılama ve zorbalık kampanyasını" körükleyen "Tuhaf, iftira niteliğinde ve abartılı kurgular" yaymakla suçladı.

        Candece Owens
        Candece Owens
        Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Candece Owens, Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu iddialarını kanallarında kamuoyuna duyurdu. İddia internette ortaya atıldı ve 2021 tarihli bir YouTube videosunda Amandine Roy ve Natacha Rey aracılığıyla kitlelere ulaştı.

        Candece Owens, Mart 2024'te sosyal medyada yaptığı açıklamada, Fransız First Lady'nin, Jean-Michel Trogneux (Brigitte Macron'un ağabeyinin gerçek adı) olarak doğduğu teorisine dayanarak, tüm mesleki itibarını ortaya koyduğunu duyurdu.

        Komplo teorisi, Brigitte Macron'un 3 çocuğundan hiçbirini kendisinin doğurmadığını ve 2020'de münzevi bir şekilde öldüğü söylenen 69 yaşındaki emekli bir bankacı olan ilk eşinin hiç var olmadığını içeriyor.

        Bu komplo teorisi, aşırı sağcı blog yazarı Natacha Rey ile medyum Amandine Roy'un viral olan bir YouTube programında​​bu iddiaları ele almasının ardından gündeme geldi.

        Macron ailesi, Roy ve Rey'e karşı ilk iftira davasını 2024'te kazanmış, ancak karar bu yıl ifade özgürlüğü gerekçesiyle temyizde bozulmuştu. Macron ailesi bu karara itiraz etti.

