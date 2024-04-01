Bright Osayi-Samuel: Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum

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Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulübün 2 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

26 yaşındaki sağ bek, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "2 Nisan’ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.

2 Nisan’ı çok önemsiyorum.

Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum.

Biz sadece kendimizi savunduk.

Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar



En büyük Fener💙💛 — Bright Osayi-Samuel (@Bright_097) April 1, 2024