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Bridget Fonda 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Sinema dünyasında söz sahibi olan ünlü bir aileden gelen Bridget Fonda, buna rağmen kendi tercihiyle spot ışıklarından uzaklaşmıştı. Ünlü oyuncu, 12 yıl aranın ardından ilk kez objektiflere yansıdı

29.01.2022 - 18:00 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı oyuncu Bridget Fonda, 2003 yılında kendini sektörden emekli etmişti. Ekranlardan uzaklaşan Fonda, son olarak 2009'da eşi Danny Elfman ile kırmızı halıda boy göstermişti.

  • 12 YIL SONRA İLK!

    Ardından hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Bridget Fonda, 12 yıl aradan sonra objektiflere yansıdı. California'daki evinin yakınlarında yürüyüş yaparken görüntülenen Fonda, gözlüğü ve salaş kıyafetleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı.

  • AİLE MESLEĞİNE UZAK KALMADI

    27 Ocak'ta 58 yaşına basan Bridget Fonda, aile mesleğine uzak kalmadı. Oyuncu, henüz küçük bir çocukken, 1969 yılında babası Peter Fonda'nın yönettiği "Easy Rider" filmiyle kamera karşısına geçti.

  • Fonda, 1987 yılına kadar kameralardan uzak kaldıktan sonra aralarında "Aria", "Scandal", "Frankenstein unbound", "Godfather 3", "Doc Hollywood", "Karanlığın Ordusu", "Küçük Buda"nın da bulunduğu filmlerde rol aldı. Son olarak 2002'de bir projede rol alan Bridgert Fonda, o günden sonra da kendini spot ışıklarından uzak tutmaya başladı.

  • Fonda'nın bu kararı almasında 2003 yılında geçirdiği trafik kazası ve onun yarattığı sağlık sorunları olduğu konuşuluyordu.

    Aynı yıl besteci Danny Elfman ile dünyaevine giren Bridgert Fonda'nın bu birliktelikten 17 yaşında olan Oliver adında bir oğlu var.

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