Fonda'nın bu kararı almasında 2003 yılında geçirdiği trafik kazası ve onun yarattığı sağlık sorunları olduğu konuşuluyordu.

Aynı yıl besteci Danny Elfman ile dünyaevine giren Bridgert Fonda'nın bu birliktelikten 17 yaşında olan Oliver adında bir oğlu var.