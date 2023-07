İHA

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bugün 3. transferimiz yine Brezilya Serie A’dan, Ceara Sporting Club takımından Richard Coelho. Kulübümüze çok katkı sağlayacağını umuyoruz. Hayırlı olsun. Transferlerimizin devamı gelecek. Kamp döneminde ana kadroyu kurmak istiyoruz. Bu arada Vagner Love’a da çok teşekkür ediyorum. Brezilya’dan gelen futbolcularımıza kulübümüzle ilgili güzel sözler söylemiş. Bunu ayrıca belirtmek istedim” dedi.

Yeni transfer Richard Candido Coelho ise, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendime özgüvenim var. Böyle bir grupla çalışmak çok mutluluk verici. Takıma her anlamda katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu forma ile elimden gelen her şeyi yapacağım. Sahada takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için her şeyimi vereceğimi bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO