Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon Yağmur Ormanları'nda devam eden yangının söndürülmesi için G7 ülkelerinin yaptığı 22 milyon dolarlık yardımı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kendisine yönelttiği hakaretleri geri çekmesi halinde kabul edeceğini söyledi. Macron'un kendisine 'yalancı' dediğini söyleyen Bolsonaro gazetecilere verdiği demeçte, "İlk başta, Macron bana karşı yaptığı hakaretleri geri çekmek zorunda" dedi.

"CANIM İSTERSE CEVAP VERİRİM"

Bolsonaro, "Macron önce sözlerini geri alacak, sonra resmi olarak teklif edecek, ben de belki canım isterse cevap veririm" açıklamasını yaptı. Yardımın G7 bloku tarafından sunulmasına rağmen, eleştiri oklarını Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un üzerine yönelten Bolsonaro, "Gördüklerim ülkemizin, egemenliğinin Amazon üzerinden tartışılmak olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

"AMAZON KONUSUNDA HER ŞEYİ YOK ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Bolsonaro'nun bu çıkışından sonra Macron’dan cevap gecikmedi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Onun egemenliğine saygı duyuyoruz, ancak Amazon konusunda onun her şeyi yok etmesine izin veremeyiz" dedi.

Macron, Brezilya'nın Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde verdiği sözleri ihlal ettiğini ve bu durumun Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmanın geleceğini riske attığını savunmuştu. Macron, Brezilya'nın ülkenin "yüksek değerlerini" kaldırabilecek bir başkan seçmesini gerektiğini söylemişti. Bolsonaro ise, Facebook hesabından Macron'un karısı ile alay eden bir mesaj yayınlamıştı.

TRUMP, BOLSONARO'YA DESTEK VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amazon Ormanları'ndaki yangınlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek vererek, ABD'nin Brezilya'nın her zaman yanında olduğunu belirtti.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bolsonaro'yu Brezilya ile yaptıkları anlaşmalardan dolayı yakından tanıdığını belirterek, "O (Bolsonaro),Amazon yangınları konusunda çok sıkı çalışıyor ve Brezilya halkı için her açıdan muhteşem bir iş yapıyor. Kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

BOLİVYA YANAN BÖLGELERDEK, ARAZİ SATIŞINI YASAKLADI

Amazonların Bolivya bölgesinde devam eden yangınlar konusunda ise Devlet Başkanı Eve Morales Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun aksine bir yol izliyor. Morales, binlerce hektarlık orman alanı harap eden yangından en çok etkilenen Chiquitania bölgesi için tedbir programı açıkladı. Ekolojik duraklama ilan ederek yangından etkilenen yerlerdeki arazi satışını yasakladığını duyurdu. Morales yangının "ulusal değil uluslararası bir mesele" olduğuna değindi. G7'nin belirlediği yardım için "20 milyon dolar desteklemeye karar vermesinin yeterli bir yardım olup olmadığını bilmiyorum" dedi. Bolivya Devlet Başkanı, ayrıca iklim değişikliğine karşı Paris Anlaşması ile "küresel ısınmayla mücadelede ortak bir sorumluluk" olduğunu ve bu ülkelerin "sadece bir yangın olduğunda işbirliği yapmak istediklerini" hatırlattı.

BREZİLYA'DA ORMAN YANGINLARI ARTIYOR

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangınının meydana geldiği belirtiliyor.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.

Ülkedeki orman yangınları, son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış oldu.