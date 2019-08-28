28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sosyal medya hesabı üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron'la alay etmesi üzerine iki ülke arasında gerginlik yaşanırken, Brezilyalılar devlet başkanları adına özür dilemeye devam ediyor.
Başta çok sevilen 'Simyacı' olmak üzere dünyaca ünlü kitapların Brezilyalı yazarı Paulo Coelho da, sosyal medyadan paylaştığı bir video aracılığıyla Fransız halkından özür dileyen isimler arasında yer aldı.
Jair Bolsonaro'nun Amazon'daki yangın krizi sırasında sarf ettiği hakaretler ve diplomatik olmayan sözleri için özür dileyen Brezilyalı yazar Paulo Coelho, "Özür dilerim, binlerce kez özür dilerim" dedi.
Coelho, Fransızca olarak paylaştığı videoya "Bu, Bolsonaro'nun Fransa, Fransa Cumhurbaşkanı ve onun eşi ile ilgili histerisi sonucu çıkan kriz nedeniyle Fransız dostlarımdan özür dilemek için çektiğim bir video. Brezilya'da, gecenin geçtiği gibi geçecek karanlık bir dönemdeyiz ve ben size özürlerimi sunuyorum" ifadeleriyle başladı. Brezilya yönetiminin son zamanlardaki davranışlarını eleştiren ünlü yazar, "Amazonlar yanmaya devam ederken sorumluluk almaktan kaçınmak için hiçbir argümanları yok, inkar edemezler ve kimseye hakaret edemezler" dedi.
— Paulo Coelho (@paulocoelho) August 26, 2019
OLAY
Amazon yangınları ile ilgili tansiyonun yükseldiği sırada Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Fransız mevkidaşının eşi Brigitte Macron'a yönelik hakaretleri, iki ülke arasında en büyük diplomatik krizlerden birine neden olmuştu.
Brezilya Devlet Başkanı, bir destekçisinin sosyal medyada Macron'un eşi Brigitte Macron ile kendi eşini kıyaslayıp, "Şimdi Macron'un niçin Bolsonaro'nun peşine düştüğünü anlıyor musunuz?" yazdığı mesaja şu yanıtı verdi: "Adamı küçük düşürmeyin, ha ha." demiş, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise dün cevap niteliğindeki açıklamasında "Bu, öncelikle onun kendisi ve Brezilyalılar için üzücü bir durum. Brezilya halkına saygı duyduğum için umuyorum ki, kısa süre içinde bu işe uygun bir devlet başkanına sahip olacaklar. Brezilya halkının en kısa zamanda mevkisine uygun davranan bir devlet liderine kavuşmasını umuyorum" açıklamasında bulunmuştu.
"AFFET BRIGITTE"
Çok sayıda Brezilyalı, krizin patlak vermesinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden Bolsonaro'ya tepki gösterdi ve "Affet Brigitte" etiketiyle Brigitte Macron'dan özür diledi.
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