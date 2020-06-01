Brezilya'nın çeşitli kentlerinde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösteriler güvenlik güçlerinin müdahalesine sahne oldu.
Ülke basınında çıkan habere göre, Sao Paulo kentinde öğle saatlerinde futbol taraftarlarının çağrısıyla toplanan siyah giyimli kalabalık, demokrasi talebiyle aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteri düzenledi.
Aynı saatlerde Bolsonaro yanlılarının da gösteri düzenlemesiyle Paulista Caddesi'nde iki grubun karşı karşıya gelmesi üzerine askeri inzibat müdahalede bulundu.
Güvenlik güçlerinin iki grubun arasında güvenlik kordonu oluşturmasının ardından Bolsonaro karşıtlarıyla askeri inzibat arasında çatışma yaşandı.
Güvenlik güçleri, sert cisimler atan Bolsonaro karşıtlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
En az 5 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ülkenin Rio de Janeiro şehrinde de ünlü Copacabana plajı karşısında Bolsonaro muhalifleri ve yanlılarının karşı karşıya gelmesi ve sataşmaların yaşanması üzerine askeri inzibat Bolsonaro karşıtlarına biber gazıyla müdahale etti.
Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelmesine rağmen, virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro yanlılarının düzenlediği birçok gösteriye sahne olmuş ve Bolsonaro'da bu gösterileri desteklemişti.
Ülkede karantina uygulamayan ve bunu uygulayan valileri hedef alan Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş ve salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede bir ayda 2 Sağlık Bakanı değişmişti.
Salgının yanı sıra siyasi problemler de yaşanan Brezilya'da nisan sonlarında Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürünü görevden alması üzerine teşkilata müdahale edildiğini savunan Adalet Bakanı Sergio Moro istifa etmiş ve Bolsonaro hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Dünyada en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Brezilya'da bugüne kadar 498 bin 440 kişide görülen virüs nedeniyle 28 bin 834 kişi hayatını kaybetti.
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