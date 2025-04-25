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        Haberler Yaşam Kireç taşında korunmuş! 113 milyon yıllık dünyanın en eski karınca fosili

        Brezilya'da bilinen 'en eski karınca fosili' keşfedildi

        Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bilim dünyasında bilinen en eski karınca fosilini gün yüzüne çıkardı. Kireç taşında korunan karınca fosilinin, 113 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:07
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        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
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        Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi’nde yapılan incelemeler, 113 milyon yıl öncesine ait dünyanın bilinen en eski karınca örneğini ortaya koydu.

        Kireç taşında korunan fosil, ‘Haidomyrmecinae’ alt familyasından ‘cehennem karıncası’ olarak biliniyor ve günümüzdeki karıncalardan tamamen farklı bir türü temsil ediyor.

        Çalışmanın başyazarı Anderson Lepeco, keşfin Eylül 2024’te Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi’ndeki fosil koleksiyonunu incelerken bulunduğunu belirtti.

        Lepeco, "Böceğin başındaki tuhaf çıkıntıyı görünce şok oldum. Diğer cehennem karıncalarının da tuhaf çeneleri vardı ancak bu tür ilk kez bu kadar ayrıntılı bir şekilde keşfedildi" dedi.

        Uzmanlar, ‘Vulcanidris cratensis’ olarak adlandırılan bu fosil türünün, avını sıkıştırmak için kullandığı tırpan benzeri çenelere sahip olduğunu bildirdi.

        Bu keşfin karıncaların evrimsel gelişimi hakkında önemli veriler sağlayacağı düşünülüyor.

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        #en eski karınca fosili
        #brezilya
        #haberler
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