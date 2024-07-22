Brentford ve Fulham, Chamberlain’i istiyor

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Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve siyah-beyazlı ekibin Slovenya kampının kadrosuna dahil edilmeyen Alex Oxlade-Chamberlain için İngiliz basınında transfer iddiaları yer almaya devam ediyor.

Beşiktaş ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan İngiliz orta saha oyuncusu, Premier Lig ekipleri Brentford ve Fulham ile görüşmelerde bulunuyor. Adı bir süre önce eski takımı Southampton ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu, kiralık olarak da siyah-beyazlı takımdan ayrılabilir. Beşiktaş’ın da kadroda düşünülmeyen Chamberlain’e takımdan ayrılması için kolaylık göstermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA İSTENİLENİ VEREMEDİ Geride kalan sezonda siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan İngiliz orta saha oyuncusu bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı.