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Brentford - Tottenham: 2-2 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta, ikinci yarıda bulduğu gollerle Brentford karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Giriş: 26.12.2022 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
Brentford - Tottenham: 2-2 (MAÇ SONUCU)
AA

2022 FIFA Dünya Kupası arasının ardından İngiltere Premier Lig'de heyecan, Brentford ile Tottenham arasındaki maçla başladı.

Ev sahibi Brentford, 15. dakikada Vitaly Janelt'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de hızlı başlayan Brentford, 54. dakikada Ivan Toney'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Ataklarını sıklaştıran Tottenham 65. dakikada Harry Kane, 71. dakikada ise Pierre-Emile Hojbjerg'in fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham puanını 30'ü çıkarırken, Brentford ise 20 puana ulaştı.

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