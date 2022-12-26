Bu sonuçla Tottenham puanını 30'ü çıkarırken, Brentford ise 20 puana ulaştı.

İkinci devreye de hızlı başlayan Brentford, 54. dakikada Ivan Toney'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Ataklarını sıklaştıran Tottenham 65. dakikada Harry Kane, 71. dakikada ise Pierre-Emile Hojbjerg'in fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.