Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,20 dolardan işlem görüyor.
Dün 47,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 47,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 48,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,25 dolardan alıcı buldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen petrol fiyatları, dün 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı dün günlük yüzde 4,21 artışla 47,98 dolar olurken, WTI ham petrolün varili 45,17 dolara kadar yükseldi.
Dünya genelinde artan vaka sayılarına ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşın, BioNTech ve Moderna'nın ardından Oxford Üniversitesinden de Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici bir haberin gelmesi petrol fiyatlarına yansıdı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin kuzeyindeki bir petrol dağıtım istasyonuna düzenlenen saldırı da fiyatların yükselişinde etkili oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) saldırıyı "korkakça bir eylem" olarak tanımlarken, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da bu tür sabotaj eylemlerinin piyasada çok fazla belirsizlik ve fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunması da piyasalarda yaşanan belirsizliği azaltarak fiyatlardaki yükselişi destekliyor.
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,8 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların 127 bin varil artacağı yönündeydi.
Petrol piyasalarında bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı resmi petrol stok verileri takip edilecek.
Brent petrolde teknik olarak 48,54 ile 49,51 dolar aralığının direnç, 47,57 ile 46,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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