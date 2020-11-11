Dün günü 43,61 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün saat 12.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,23 artışla 45,02 dolara yükseldi.
Brent petroldeki artış 3 Eylül'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,78 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, dünya genelinde artan Kovid-19 vakalarına ve özellikle Avrupa'daki büyük ekonomilerde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşın, aşıya erişimin tahmin edilenden hızlı olabileceğine ilişkin piyasa beklentisiyle yükselişe geçti.
Uluslararası petrol piyasalarında, pazartesi günü Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19 salgınına karşı geliştirmekte oldukları potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurmasıyla oluşan pozitif etkinin petrol fiyatlarına yansıması devam ediyor.
Dünya genelinde kısıtlamalara neden olan ve petrol talebinde düşüşe yol açan salgına karşı verilen savaşta bir zafer olarak nitelendirilen aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği ve denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı belirtiliyor.
Söz konusu şirketlerin, bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurması bekleniyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2017'den beri uyguladığı petrol üretim kesintisi anlaşmasına ilişkin uluslararası petrol piyasalarında oluşan olumlu beklenti de fiyatlardaki yükselişi destekliyor.
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