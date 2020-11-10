Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,91 dolardan işlem görüyor.
Dün 43,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,16 düşüşle 41,91 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,69 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde artan tedbirlerin, piyasalarda oluşturduğu "yakın vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi etkili oldu.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 51 milyona yaklaşırken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 10 milyonu geçti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mevcut üretim kesintisi anlaşmasından muaf tutulan Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından hızla artan petrol üretiminin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatları olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.
Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmeler fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19 salgınına karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu duyuruldu. Söz konusu şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği ve denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı belirtildi.
OPEC+ grubunun uyguladığı mevcut petrol üretim kısıntısına ilişkin uluslararası petrol piyasalarında oluşan olumlu beklenti de fiyatların düşüşünü belli oranda engelledi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, dün yaptığı açıklamada, küresel petrol piyasasının ileriye dönük istikrarını korumak için taraf ülkelerin mevcut anlaşmayı sürdürmeye ve gerekirse "ince bir ayar" yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.
Brent petrolde teknik olarak 42,02 ile 42,22 dolar aralığının direnç, 41,82 ile 41,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Muhabir : Firdevs Yüksel
Yayınlayan : Bülent Karaaslan
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